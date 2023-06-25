У Києві відбувся «Книжковий Арсенал»: особливу увагу приділили воєнній літературі

Щорічний захід «Книжковий Арсенал» відбувся у Києві. Це один із головних літературних фестивалів книги та мистецтва. Минулого року подія не відбулася через повномасштабне вторгнення. У 2023 році вирішили провести з посиленими заходами безпеки.

Для гостей підготували локації з дискусійними панелями, публічними інтерв’ю та воркшопами, 7 виставкових проєктів та понад 1000 книжок на Вітрині новинок.

Окрему увагу приділили воєнній літературі. У просторі ярмарку була представлена добірка видань, створених ветеранами війни, учасниками бойових дій, членами їхніх сімей, книги про війну, видані після 2014 року.

Цьогоріч головна тема – «Коли все має значення». Таким чином організатори хотіли привернути увагу на те, що зараз відбувається з українським суспільством та переосмислення цінностей.

«Коли «спалені мости» – це не про розірвані стосунки, а про зруйнований шлях, яким неможливо вчасно доставити ліки. Коли «свобода» – не просто ідея, а змога вирватися з окупованого міста чи вийти з підвалу. Коли побажання «мирного неба над головою» нагадує не про малюнки з дитинства, а можливість не слідкувати за сигналами повітряної тривоги. Коли «Служу народу України» далеко не тільки відповідь командирові зі стройового статуту», – зазначила кураторка фокус-теми ХІ Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» Наталя Гуменюк.

Гостями фестивалю стали і подружжя Зеленських. Гарант наголосив, що книга зараз – це зброя та найбільша цінність.

«Разом відвідали сьогодні «Книжковий Арсенал». Перший день найбільшої книжкової події країни – країни, де прямо зараз іде жорстока війна», – наголосив Зеленський у своєму телеграмі.

Одним із спікерів онлайн на лекції був і американський історик та журналіст Тімоті Снайдер. Говорив про свободу та її значимість сьогодні. Лекцію будував на основі власної книги, яку він почав писати 5 років тому.

«Жертвувати свободою заради безпеки – помилка і хибне твердження. Адже свобода і безпека ідуть разом. Це добре видно на територіях, які звільняють ЗСУ: території стають безпечними через те, що стають вільними, і навпаки» – сказав Тімоті Снайдер.

11-й «Книжковий Арсенал» цьогоріч тривав із 22 до 25 червня.