Вірменія: суд постановив, що екс-президент Кочарян має повернутися під варту

Апеляційний суд Вірменії скасував рішення суду нижчої інстанції, який звільнив з ув’язнення колишнього президента Роберта Кочаряна і призупинив судовий розгляд щодо нього за звинуваченням у поваленні конституційного ладу.

Апеляційний суд 25 червня заявив, що задовольняє скаргу прокурорів, яку ті подали в травні після звільнення Кочаряна.

18 травня суд у Єревані оприлюднив рішення за клопотанням про звільнення колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна з-під варти на поруки у справі про повалення конституційного ладу під час останніх тижнів його десятирічного правління, що завершилося у квітні 2008 року.

Звинувачення висунули в рамках кримінальної справи про події 1 березня 2008 року.

Тоді після президентських виборів, на яких перемогу здобув Серж Сарґсян, відбулися акції протесту. Під час сутичок між силовиками й активістами загинули десять людей, сотні були поранені. Обставини того, як це сталося і хто віддав наказ застосувати силу проти учасників протесту, досі залишаються нез’ясованими. Президентом Вірменії на той момент був Роберт Кочарян.

Голова Спеціальної слідчої служби Сасун Хачатрян 11 вересня 2018 року заявив, що в учасників протесту стріляла армія.

«Справа 1 березня» довгий час не розслідувалася, але була відновлена після масових протестів 2018 року і приходу до влади у Вірменії Нікола Пашиняна.