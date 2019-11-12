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13 листопада 2019, Київ 01:09
Новини | Політика

Кольченко розповів, як відмовився від російського паспорта

Олександр Кольченко вважає дивним і смішним те, що, попри відмову від російського паспорта, його вважали громадянином Росії

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Колишній український політв’язень, кримський активіст Олександр Кольченко кілька разів відмовлявся від російського паспорта. Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Мені пропонували його під час досудового слідства. Я, звичайно, відмовився. Потім ще в таборі. Викликали в спецчастину, куди приходить жінка, яка займається документальною кореспонденцією. Зазвичай туди викликають в обідній час, а мене викликали вранці. Я подумав: що ж такого термінового? Приходжу туди – там кілька співробітників. Один знімає на камеру. Інший каже: «Вітаємо, ось ваш російський паспорт». Я відповів, спасибі, звичайно, але у мене один вже є. Вони кажуть: «Буде два». Я відповів, що мені і одного якось досить. І написав пояснення, чому я відмовляюся від паспорта, вони зафіксували це», – сказав Кольченко.

/**/ /**/ Олександр Кольченко у Празі, 12 листопада 2019 року
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Він повідомив, що у відмові від російського паспорта написав, що є громадянином України і тому російський паспорт йому не потрібен.

Кольченко вважає дивним і смішним те, що його при цьому вважали громадянином Росії.

Олександр Кольченко на Радіо Свобода у Празі
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Олександр Кольченко на Радіо Свобода у Празі

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«Це дуже дивно і смішно. На стадії досудового слідства до нас не пускали адвокатів і консулів, потім, коли був уже суд, до нас все-таки кілька разів пускали консулів, а коли ми приїхали в табір – знову перестали пускати. Я пам’ятаю, одного разу до мене прийшов консул. Це була кімната зі склом і ґратами. Він попросив книгу скарг, влаштував скандал, тому що, скільки він їздить по різних СІЗО, навіть в Чечні такого не було. Завжди можна було спілкуватися особисто», – розповів Кольченко.

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Олександр Кольченко повернувся до Києва з російського ув’язнення 7 вересня в рамках великого обміну між Україною і Росією. Тоді, крім нього, в Україну повернулися ще 34 громадян, яких утримувала в ув’язненні Москва.

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