Кольченко розповів, як відмовився від російського паспорта

Колишній український політв’язень, кримський активіст Олександр Кольченко кілька разів відмовлявся від російського паспорта. Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Мені пропонували його під час досудового слідства. Я, звичайно, відмовився. Потім ще в таборі. Викликали в спецчастину, куди приходить жінка, яка займається документальною кореспонденцією. Зазвичай туди викликають в обідній час, а мене викликали вранці. Я подумав: що ж такого термінового? Приходжу туди – там кілька співробітників. Один знімає на камеру. Інший каже: «Вітаємо, ось ваш російський паспорт». Я відповів, спасибі, звичайно, але у мене один вже є. Вони кажуть: «Буде два». Я відповів, що мені і одного якось досить. І написав пояснення, чому я відмовляюся від паспорта, вони зафіксували це», – сказав Кольченко.

Він повідомив, що у відмові від російського паспорта написав, що є громадянином України і тому російський паспорт йому не потрібен.

Кольченко вважає дивним і смішним те, що його при цьому вважали громадянином Росії.

«Це дуже дивно і смішно. На стадії досудового слідства до нас не пускали адвокатів і консулів, потім, коли був уже суд, до нас все-таки кілька разів пускали консулів, а коли ми приїхали в табір – знову перестали пускати. Я пам’ятаю, одного разу до мене прийшов консул. Це була кімната зі склом і ґратами. Він попросив книгу скарг, влаштував скандал, тому що, скільки він їздить по різних СІЗО, навіть в Чечні такого не було. Завжди можна було спілкуватися особисто», – розповів Кольченко.

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Олександр Кольченко повернувся до Києва з російського ув’язнення 7 вересня в рамках великого обміну між Україною і Росією. Тоді, крім нього, в Україну повернулися ще 34 громадян, яких утримувала в ув’язненні Москва.