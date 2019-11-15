Коломойський не має повноважень говорити від імені України – речниця Зеленського

Бізнесмен Ігор Коломойський у своїх інтерв’ю говорить не від імені держави, заявила 15 листопада речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель.

«Ігор Коломойський не є представником влади та команди Володимира Зеленського, він не має повноважень говорити щось від імені України або Офісу Президента, з ним не обговорюються позиції щодо вирішення державних справ», – написала речниця у фейсбуці.

Раніше цього тижня Коломойський в інтерв’ю The New York Times заявив, що Україні можна відмовитися від співпраці з Міжнародним валютним фондом на користь Росії.

На його думку, потрібно «дати п’ять, 10 років, і кров буде забутою», маючи на увазі анексію Криму та роль Росії в збройному конфлікті на Донбасі.

«Росія залюбки візьме нас у новий Варшавський договір», – заявив бізнесмен. За його словами, «російські танки стоятимуть біля Кракова та Варшави». «Ваше НАТО забруднить свої штани й купить «памперси», – додав Коломойський.

Він стверджує, що Сполучені Штати просто використовують Україну, щоб ослабити свого геополітичного суперника.