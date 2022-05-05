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ОГП: начальника колонії на Херсонщині підозрюють у державній зраді через співпрацю з військовими РФ

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, додали в ОГП

Начальникові однієї з виправних колоній Херсонської області заочно повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, через його співпрацю з російськими військовими, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора 5 травня.

«За даними слідства, підозрюваний розпорядився надати безперешкодний доступ на територію колонії військовослужбовцям збройних сил РФ, де забезпечує їм місця відпочинку й отримання медичної допомоги. Також, сприяючи окупаційним військам, він залучає засуджених до проведення ремонтних робіт ворожої техніки», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними прокуратури, використовуючи службові зв’язки, начальник колонії «схиляє інших посадових осіб Херсонської області до співпраці з окупаційними військами і спецслужбами РФ».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, додали в ОГП.

Станом на 18 квітня ДБР вручило близько 40 підозр про державну зраду та колабораціонізм та відкрило за цими статтями 240 кримінальних проваджень.

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