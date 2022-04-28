Протягом доби українські військові знищили 15 російських повітряних цілей – командування

Повітряні сили Збройних сил України знищили 15 повітряних цілей Росії – про це повідомило командування наприкінці доби 28 квітня.

За спостереженнями Повітряних сил, почастішали авіаційні удари, пуски крилатих ракет авіаційного та морського базування.

«Також противник збільшує присутність БПЛА в українському небі, які успішно знищує наша протиповітряна оборона», – йдеться в зведенні.

Загалом йдеться про знищення:

одного літака Су-34 на Харківщині

п’яти крилатих ракет

дев’яти 9 БпЛА (сімох типу «Орлан-10» і двох – невстановленого типу)

Також штаб Операції Об’єднаних сил повідомив про відбиття дев’яти російських атак на Донбасі протягом доби, що минула. Зокрема, українські військові, за даними штабу, знищили шість танків, одну артилерійську систему, 12 одиниць броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових.