Командування повідомляє про 46 боїв на Покровському напрямку за добу

Протягом попередньої доби на фронті відбулося 258 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 26 липня.

Українське командування, зокрема, звітує про ураження семи російських пунктів управління дронами, 15 районів зосередження особового складу, однієї артилерійської системи та «одного іншого важливого об’єкта російських загарбників».

На Південно-Слобожанському напрямку російська армія 12 разів атакувала позиції Сил оборони. Один бій фіксували на Куп’янському напрямку, два на Краматорському, 10 на Лиманському, 21 – на Слов’янському.

На Костянтинівському напрямку російські війська 29 разів атакували в районах Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля та в бік Степанівки, Довгої Балки й Новопавлівки.





«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Софіївка, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Вільне, Нове Шахове, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Новопідгородне», – йдеться в зведенні.

Генштаб повідомляє про три російських атаки на Олександрівському напрямку і дві на Оріхівському.

На Гуляйпільському напрямку армія РФ вдалася до 25 атак у бік населених пунктів Верхня Терса, Староукраїнка, Цвіткове, Воздвижівка, Косівцеве, Гірке й Чарівне та в районі Залізничного.

Командування зазначає, що російські загарбники не проводили наступальних дій на Придніпровському напрямку протягом доби.

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На початку липня американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

Перед тим дані проєкту DeepState засвідчили, що травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.



