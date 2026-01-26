Командування: на фронті від початку доби відбулося майже 50 боєзіткнень

Протягом дня 26 січня на фронті відбулося 48 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на 16 годину.

Російські війська тричі атакували на Південно-Слобожанському напрямку – в районах Приліпки, Вовчанська та в бік Лиману.

Генштаб зафіксував два боєзіткнення в бік Петропавлівки на Куп’янському напрямку.

Сили оборони відбивали три російських атаки на Лиманському напрямку, дві сутички тривають. Ще одна атака мала місце на Краматорському напрямку.

Командування повідомляє про 10 російських наступальних дій на Костянтинівському напрямку – поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Софіївки та в бік Степанівки.





«На Покровському напрямку сьогодні противник 19 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке та у бік населених пунктів Білицьке й Гришине. Один бій досі триває», – йдеться в зведенні.

Російські загарбники атакували один раз на Олександрівському напрямку. На Гуляйпільському напрямку ЗСУ відбивали сім російських атак окупантів.

Ще одну атаку командування зафіксувало на Оріхівському напрямку ворог в районі Степногірська.

Раніше сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська зосереджують свої основні зусилля на Покровському й Очеретинському напрямках, не полишаючи спроб прориву, посилюючи тиск і підтягуючи резерви.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді. Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.



