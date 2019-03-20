Командир «Нікополя» став 23-м моряком, якому призначили психіатричну експертизу – адвокат

Командир захопленого ФСБ біля берегів анексованого Росією Криму українського бронекатера «Нікополь» Богдан Небилиця став 23-м моряком, якому російське слідство призначило проведення психолого-психіатричної експертизи. Про це написав адвокат Микола Полозов у Facebook.

«Захист заперечував проти призначення експертизи з тих підстав, що норми міжнародного гуманітарного права, зокрема III Женевська конвенція від 12.08.1949 «Про поводження з військовополоненими», не передбачає проведення таких дій стосовно військовополонених. Разом із тим, слідство, незважаючи на заперечення захисту, має твердий намір провести цю експертизу. У зв'язку з цим захистом заявлено клопотання про присутність адвоката при проведенні експертизи щодо Богдана Небилиці», – написав адвокат.

Полозов додав, що останню постанову про проведення експертизи стосовно військовослужбовця Михайла Власюка російські слідчі представлять 21 березня.

25 листопада 2018 року російські прикордонники ФСБ поблизу Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає цих моряків військовополоненими. Країни Заходу закликають Росію звільнити моряків і забезпечити свободу судноплавства в Керченській протоці.