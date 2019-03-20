Київ 27 березня вимагатиме визначити дату передачі росіян в обмін на політв’язнів Кремля – Геращенко

Українська сторона вимагатиме на засіданні Тристоронньої контактної групи 27 березня визначити дату передачі Росії 25 її засуджених в Україні громадян в обмін на українських політв’язнів Кремля, повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

«Ми пропонуємо зробити звільнення в березні. Це наше 16-е за останні 16 місяців звернення до Росії з вимогою забрати своїх – віддати наших», – повідомила Геращенко.

За її словами, у списку на передачу 25 росіян, яких Київ готовий передати.

«Ті, хто офіційно звернувся до Путіна з проханням забрати їх на «родіну». Прізвище Вишинського ніколи не згадувалося в Мінську ні росіянами, ні їхніми маріонетками з ОРДЛО. Також він сам не передав заяв з проханням про можливу передачу його РФ в обмін на українців», – сказала Геращенко.

Головний редактор «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський на засіданні у його справі сьогодні заявив, що не подавав прохання до російського президента про те, щоб взяти участь в обміні. На засідання у справі Вишинського сьогодні прибула до Києва уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова.

За даними Міністерства закордонних справ України, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.