Пораненого українського військового Василя Сороку прооперували – адвокат

Пораненого українського військового Василя Сороку, захопленого російськими прикордонниками в листопаді минулого року біля берегів анексованого Криму, прооперували. Про це на сторінці у Facebook написав захисник Сороки в суді, російський адвокат Сергій Бадамшин. За словами адвоката, цю інформацію підтвердила екс-омбудсмен України Ніна Карпачова, а також у лікарні, де оперували Василя Сороку.

«Нарешті хороші новини, яких всі ми чекали і домагалися спільними зусиллями. Сподіваюся, рука буде врятована, функції відновляться повністю, а Василь і всі моряки швидше повернуться додому», – повідомив Бадамшин.

Адвокат не вказав, в якій саме лікарні оперували українського військового.

Раніше Бадамшин повідомляв, що у Василя Сороки не сходить набряк руки нижче рани, функції кількох пальців не відновлюються.

25 листопада 2018 року російські прикордонники ФСБ поблизу Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає цих моряків військовополоненими. Країни Заходу закликають Росію звільнити моряків і забезпечити свободу судноплавства в Керченській протоці.