Коментатори в РФ, можливо, поширюють фейки про успіхи на Запоріжжі та Донбасі – розвідка Британії

Російські коментатори війни в Україні заявляли про просування військ Росії на двох напрямках, повідомляє розвідка Великої Британії 27 січня.

«Протягом останніх шести днів російські онлайн-коментатори стверджували, що російські війська значно просунулися вперед, прорвавши українську оборону на двох ділянках: у Запорізькій області біля Оріхова та за 100 кілометрів на схід, у Донецькій області, поблизу Вугледару», – йдеться в зведенні, яке цитує Міністерство оборони країни.

Читайте також: Спустошені війною. Чому українці виїжджають з Херсонщини та Запоріжжя?

Розвідка припускає, що підрозділи, ймовірно, проводили локальні розвідувальні напади поблизу Оріхова та Вугледара, проте істотні успіхи в цих районах «малоймовірні».

«Існує реальна ймовірність того, що російські військові джерела навмисно поширюють дезінформацію, намагаючись створити враження, що російська операція продовжує тримати темп», – припускає відомство.

Генеральний штаб Збройних Сил України напередодні повідомляв про російські обстріли, поміж інших, Вугледара на Донеччині та Оріхова на Запоріжжі.