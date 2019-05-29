Комітет Ради рекомендує підтримати перейменування двох областей

Парламентський комітет із питань правової політики і правосуддя рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу законопроекти про перейменування Кіровоградської й Дніпропетровської областей. Таке рішення ухвалили на засіданні комітету 29 травня.

Законопроекти, який пропонує підтримати комітет, передбачають перейменування Дніпропетровської області на Січеславську, а Кіровоградської – на Кропивницьку.

Конституційний суд України раніше визнав ці законопроекти такими, що відповідають Конституції.

Для зміни назв областей потрібно внести зміни до Основного закону України. Такі зміни Верховна Рада ухвалює більшістю голосів від її конституційного складу (щонайменше 226 голосами) в першому читанні і не менш як двома третинами голосів (300) – у другому читанні, яке проводиться на наступній черговій сесії парламенту.

19 травня 2016 року Верховна Рада перейменувала місто Дніпропетровськ на Дніпро, а 14 липня Кіровоград став Кропивницьким.

Верховна Рада у квітні 2015 року ухвалила урядовий законопроект про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду й символіку. Згідно із законом, символіка і пропаганда нацизму, націонал-соціалізму, цих цінностей, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні забороняються.