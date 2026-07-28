Конгрес єдиний у підтримці України – сенатор Вайтгаус перед голосування за законопроєкт Грема

Американський сенатор-демократ Шелдон Вайтгаус, який є одним зі співавторів законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода 28 липня, що підтримка документа відображає оновлену двопартійну рішучість посилити підтримку України.

Сенатор розповів про це за кілька годин до голосування за законопроєкт, перейменований на «Акт Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року». Як раніше інформував кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфоглу, оновлений документ зберігає основну архітектуру санкцій, спрямовану проти Росії, додаючи положення, які розширюють уже чинний закон про санкції проти Ірану, ухвалений 1996 року.

Він передбачає первинні та вторинні санкції проти Росії та тих, хто підтримує її війну проти України, спрямовані проти тіньового флоту Москви та передбачають тарифи до 100% для основних імпортерів російської нафти та газу, які допомагають підтримувати військові зусилля Кремля.

«Було б несподіванкою, якби щось завадило цьому документу сьогодні пройти через Сенат. Нам потрібно подивитися, як він пройде через Палату представників (голосування очікується після проходження через Сенат, далі документ потрапить на підпис президенту США – ред.). Але, схоже, нещодавно він здобув підтримку президента Трампа, і за підтримки президента Трампа зазвичай справи проходять через Палату представників», – наголосив сенатор Вайтгаус.

Він додав, що «досить вражаючий успіх України на полі бою також змінив рівняння» на користь ухвалення законопроєкту.

«Я завжди думав, що Україна може і повинна перемогти; ця перемога була тим словом, яке ми повинні використовувати. Але у Вашингтоні було багато скептиків», – констатував політик.

Раніше стало відомо, що Сенат Конгресу США вже цього тижня може розглянути законопроєкт про санкції проти Росії, серед авторів якого був нещодавно померлий сенатор Ліндсі Грем, писало видання Axios із посиланням на джерела. За його даними, демократи дали зрозуміти республіканцям, які мають більшість у Сенаті і від рішення яких залежить порядок денний, що готові вже наступного тижня підтримати останню версію законопроєкту, до якої відповідно до побажання президента Дональда Трампа було додано санкції проти Ірану.

Законопроєкт останнім часом був переглянутий двічі – спочатку, ще до смерті Грема 11 липня, сенатори за погодженням із Білим домом дещо пом’якшили його положення, зокрема про вторинне мито для країн, які купують у Росії нафту і газ. Потім, вже після смерті Грема, Трамп, посилаючись на бажання покійного сенатора, попросив додати до документа і санкції проти Ірану. До тексту додали частину запроваджених раніше адміністрацією санкцій, термін дії яких спливав цього року.

Сполучені Штати після приходу адміністрації Трампа до влади уникали запровадження масштабних санкцій проти Росії, намагаючись відігравати роль посередника для завершення війни. Законопроєкту про санкції тривалий час не давали ходи у Конгресі. Зараз Трамп дає зрозуміти, що готовий його схвалити із внесеними виправленнями.