Грем підтримував союзників США – Трамп на церемонії прощання з сенатором

Лідери США, України та Ізраїлю 28 липня взяли участь у церемонії прощання з американським сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом у Вашингтонському кафедральному соборі. На поминальну службу прибули також віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр фінансів Скотт Бессент та багато інших високопосадовців.

Американський президент Дональд Трамп, якого Грем критикував на початку своєї політичної кар’єри, але згодом став його прихильником, виступив із прощальною промовою. Він згадав, що Ліндсі Грем підтримував союзників США, які беруть участь у збройних конфліктах, зокрема в Україні та Ізраїлі. «Скажу вам чесно: не було такої війни, яка б йому не подобалася. Тільки його справжні друзі зрозуміють це, але він хотів цього на благо нашої країни», – заявив Трамп. Серед іншого він зазначив, що Грем «пішов на піку кар’єри».

Раніше цього ж дня, перш ніж труну з тілом Ліндсі Грема доставили до собору, його пам’ять ушанували законодавці в ротонді Капітолію. Вони згадували Грема як товариську, дотепну і здатну переконувати людину, чия відкрита підтримка жорсткого зовнішньополітичного курсу зробила його одним з останніх відомих «яструбів» Республіканської партії, зазначає Reuters.

Сенатор від штату Південна Кароліна Ліндсі Грем раптово помер 11 липня у віці 71 року у Вашингтоні невдовзі після повернення з України. За офіційними даними, причиною смерті стала хвороба серця.

До обрання до Сенату у 2002 році Грем працював у Палаті представників, де став помітною фігурою у питаннях зовнішньої політики та військової сфери. Його називають одним із найпослідовніших прихильників активної участі США у воєнних діях за кордоном. Він виступав, зокрема, за інтервенцію проти Ірану та рішучу підтримку Ізраїлю та України.

Ліндсі Грем активно підтримував надання військової допомоги Києву у війні з Росією. У Конгресі триває обговорення двопартійного пакету нових американських санкцій проти Москви, просуванню якого Грем присвятив останні місяці свого життя.

Український президент Володимир Зеленський на зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі 28 липня висловив співчуття у зв'язку зі смертю Ліндсі Грема, наголосивши, що він був «справжнім другом України».