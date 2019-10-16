Конгрес США засудив рішення Трампа вивести війська з Сирії

Палата представників Конгресу США більшістю голосів схвалила резолюцію, в якій засудила виведення американських військових з північної Сирії. Рішення про виведення військ з регіону на тлі турецької військової операції проти курдів, союзників Вашингтона по коаліції, ухвалив президент США Дональд Трамп.

У резолюції також мовиться, що Туреччина повинна припинити військову операцію в Сирії. Конгресмени закликали Білий дім представити план ліквідації угруповання «Ісламська держава».

Рішення Трампа про виведення військ в Конгресі розкритикували як представники Республіканської партії, так і демократи. Депутати побоюються відродження джихадистського руху в регіоні. Про загрозу відродження «Ісламської держави» заявляв Пентагон.

Наземний наступ Туреччини на північ Сирії розпочався 9 жовтня. Йому передували авіанальоти та артилерійський обстріл території, яку утримують курдські сили.​

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що наступ має на меті створити «зону безпеки», а його ціль – «курдські бойовики» і члени угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії. Анкара вважає курдських бійців «терористами».​

Згідно з позицією Туреччини, у такій зоні змогли б знайти притулок до двох мільйонів сирійських біженців з тих 3,6 мільйонів, які мешкають у цій країні.

Перед цим сили США почали виведення військ із районів, розташованих уздовж сирійського кордону з Туреччиною, через кілька годин після того, як Вашингтон оголосив, що буде триматися осторонь планованої турецької операції проти курдських сил в північно-східній Сирії.