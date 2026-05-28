Конгресмен США з Комітету розвідки розповів, чому Лавров погрожує іноземним дипломатам у Києві

Конгресмен-демократ із Комітету розвідки Джим Гаймс вбачає «ознаку відчаю» в заклику міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова евакуювати іноземний дипломатичний персонал із Києва й попередженні про «системні удари по підприємствах українського ВПК у Києві» й «центрах ухвалення рішень». Про це член Палати представників заявив, спілкуючись 28 травня з журналістами в Києві.

Конгресмен вказав на втрату Росією позицій в Україні на полі бою й ціну, яку РФ доводиться за це платити. Гаймс вважає, що найближчим часом ця динаміка збережеться.

«В найближчі кілька місяців ви побачите, як українські військові продовжать відвойовувати території, ціною величезних втрат для Росії. Тож це ознака відчаю. Це (погрози – ред.) також визнання способу мислення людини, якій дуже комфортно чинити воєнні злочини», – сказав член Палати представників США, запевнивши, що, попри сигнали з Москви, вже планує наступну поїздку до Києва.

Читайте також: «Повернемося з переліком завдань». Конгресмени підбили підсумки візиту до Києва

Конгресмен-демократ згадав про «поляризованість» і «непередбачуваність» американської політики, але запевнив у підтримці України з боку пересічних американців.

«Я повернуся до Вашингтона разом із сенатором, щоб переконатися, що погрози Сергія Лаврова призведуть до надання українському народові додаткових ресурсів, тому що все, що уособлює Сергій Лавров, – це саме те, проти чого вільний народ повинен боротися», – резюмував Гаймс.

25 травня Міністерство закордонних справ Росії анонсувало удари по «центрах ухвалення рішень і командних пунктах» у Києві. У своїй заяві російське міністерство попередило іноземних громадян, включаючи персонал дипломатичних місій і представництв міжнародних організацій, про необхідність якнайшвидше залишити Київ.

Читайте також: «Треба діяти оперативно» – Зеленський про лист Трампу та Конгресу

Коментуючи цю заяву, Міністерство закордонних справ України заявило, що, за оцінкою української сторони, загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва й інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки й місяці. У МЗС наголосили, що на цьому тлі нові російські погрози «є нічим іншим, як безсоромним шантажем». У міністерстві зазначили, що готові сприяти в додатковому посиленні безпеки іноземних дипмісій, які звернуться з таким запитом.

Згодом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що очільник МЗС Росії Сергій Лавров у телефонній розмові особисто згадав про попередження Кремля й застеріг американську сторону, що «Київ буде дуже небезпечним місцем». Водночас Рубіо зазначив, що «Київ є дуже небезпечним місцем вже кілька років».



