УІНП: 4 кандидати претендують на посаду гендиректора Музею Майдану

На посаду генерального директора Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності претендують чотири кандидати, повідомив 19 серпня Український інститут національної пам’яті.

За повідомленням, заяви подали: військовий пенсіонер Остап Осінчук, нинішній гендиректор музею Ігор Пошивайло, керівник інформаційного центру праворадикальної організації «Правий сектор» Артем Скоропадський і художниця та волонтерка Наталія Фесенюк.

За даними УІНП, конкурс триває з 20 липня, документи на участь у конкурсі приймали до 17:00 18 серпня.

«Громадяни, зокрема журналісти, можуть бути присутні на засіданнях конкурсної комісії під час співбесід з кандидатами і презентацій ними проєктів програм розвитку Національного музею Революції Гідності на один і п’ять років. Дату та час співбесід анонсуємо додатково», – йдеться в повідомленні.

Конкурс має відбутися упродовж двох місяців з моменту його оголошення.

У лютому стало відомо, що Міністерство культури та інформаційної політики очікує, що проєктно-будівельні роботи зі створення музею Революції гідності розпочнуться вже цьогоріч.

«Національний меморіальний комплекс героїв Небесної сотні – Музей Революції гідності» – майбутній меморіально-музейний комплекс, присвячений подіям Революції гідності. Заклад документально створений – у листопаді 2015 року. Меморіальний комплекс-музей має постати над майданом Незалежності, на алеї Героїв Небесної Сотні.