В Одесі через удар РФ пошкоджене консульство Польщі – речник

В Одесі внаслідок російського удару в ніч проти 13 січня було пошкоджене генконсульство Польщі, повідомив у соцмережі X речник польського Міністерства закордонних справ Мацей Вевюр.

«Ще одна ніч російського терору. Польське консульство в Одесі було пошкоджено під час нічного бомбардування. Жоден із наших співробітників не постраждав», – написав Вевюр.

Раніше сьогодні голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що вночі Одеса зазнала атаки російських безпілотників, внаслідок чого постраждали шестеро людей, пошкоджені енергетичні об’єкти, багатоквартирні житлові будинки й об’єкти соціальної сфери: лікарня, дитячий садок, луна-парк, ліцей, фітнес-центр, а також приватний транспорт.

Дипломатичні установи інших країн регулярно зазнають ударів під час російських атак. Зокрема, у липні минулого року консульство Польщі було пошкоджене під час масованого російського удару по Києву. 9 січня українська влада заявила, що у Києві внаслідок нічного російського удару пошкоджена будівля посольства Катару.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.