Українські консули відвідали ув’язнених у Росії кримських татар

У День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу консули Генерального консульства України відвідали громадян України – кримських татар, мусульман, яких утримують у слідчих ізоляторах у російських Ростові-на-Дону, Таганрозі і Шахтах. Про це активістам «Кримської солідарності» повідомив генконсул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський.

Зокрема, відбулися зустрічі з Емір-Усеіном Куку, Енвером Омеровим, Айдером Джаппаровим, яких утримують у СІЗО-1, Муслімом Алієвим – у СІЗО-2, Арсеном Джеппаровим – у СІЗО-4.

Під час зустрічей консули разом з ув’язненими вшанували пам’ять всіх тих, хто загинув під час сталінського геноциду.

12 листопада 2019 року Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив шістьох фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» до ув’язнення в колонії суворого режиму на терміни від семи до 19 років.

В Amnesty International назвали вироки «політичним переслідуванням».

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест російській стороні.

Обвинувачені у цій справі були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують в причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір».

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав всіх фігурантів «ялтинської справи Хізб ут-Тахрір» політичними в’язнями.