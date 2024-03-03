Два чоловіки застрягли у протитранспортному рові при спробі перетину кордону – ДПСУ

Прикордонники затримали на Одещині двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, але застрягли у протитранспортному рові, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

«Вони намагалися подолати протитранспортний рів, спустились у нього, а вилізти вже не змогли. Прикордонники спостерігали за дійством з повітря, а найближчий наряд простягнув руку допомоги бідолашним, дістав їх із рову і, звісно ж, затримав», – повідомили прикордонники.



Повідомляється, що проти чоловіків склали протокол за статтею «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу передано до суду.

Одразу як почалося російське масштабне військове вторгнення в Україну 24 лютого в Україні було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Більшості чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.