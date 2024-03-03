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Два чоловіки застрягли у протитранспортному рові при спробі перетину кордону – ДПСУ

Проти чоловіків склали протокол за статтею «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України»
Проти чоловіків склали протокол за статтею «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України»

Прикордонники затримали на Одещині двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, але застрягли у протитранспортному рові, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

«Вони намагалися подолати протитранспортний рів, спустились у нього, а вилізти вже не змогли. Прикордонники спостерігали за дійством з повітря, а найближчий наряд простягнув руку допомоги бідолашним, дістав їх із рову і, звісно ж, затримав», – повідомили прикордонники.


Повідомляється, що проти чоловіків склали протокол за статтею «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу передано до суду.

Одразу як почалося російське масштабне військове вторгнення в Україну 24 лютого в Україні було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Більшості чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.

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