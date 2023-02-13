До кінця року повноцінно запрацює пункт «Нижанковичі – Мальховіце» на кордоні з Польщею – влада

На майбутньому автомобільному пункті пропуску на кордоні з Польщею – «Нижанковичі – Мальховіце» відсьогодні розпочали оформлення та пропуск порожніх вантажівок в обидва напрямки, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Повністю завершити роботи з облаштування пункту «Нижанковичі – Мальховіце» та відкрити його для всіх типів автотранспорту планують до кінця року. В

Новий пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» розрахований на переміщення автотранспорту з максимально допустимою масою до 3,5 тонни та передбачає спільний контроль українських і польських митників та прикордонників.

Також в рамках підготовки до відкриття пункту пропуску відремонтували дорогу Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий. Зокрема, на ділянці дороги до нового пункту пропуску влаштовано додаткові смуги руху, металеве огородження, зовнішнє освітлення та світлофори, шлагбауми тощо.

Минулого тижня на кордоні з Румунією було відкрито пункт пропуску «Дяківці – Раковець», в листопаді минулого року – пункт пропуску «Красноїльськ – Вікову де Сус».

Також минулоріч було розширено пропускну спроможність пункту «Краківець – Корчова» та впорядковано роботу пункту «Ягодин – Дорогуськ» на кордоні з Польщею.