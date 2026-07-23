Корецький повідомив про підготовку проєкту державного бюджету на 2027 рік

Кабінет міністру почав підготовку проєкту державного бюджету на наступний рік – про це 23 липня повідомив голова уряду Сергій Корецький.

«Розпочали підготовку проєкту держбюджету на 2027 рік. Міністерства в найкоротші терміни, до 31 липня, мають підготувати пропозиції щодо основних параметрів документу», – повідомив він.

Корецький нагадав, що за законом уряд має подати проєкт державного бюджету до Верховної Ради до 15 вересня. Він назвав головні завдання, яким має відповідати документ: «зміцнення обороноздатності, забезпечення фінансової стійкості та продумана соціальна політика».

У травні міністр фінансів Сергій Марченко оцінив загальну потребу України в зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 роки в 95 мільярдів доларів.