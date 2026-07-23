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Новини | Економіка

Корецький повідомив про підготовку проєкту державного бюджету на 2027 рік

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Сергій Корецький нагадав, що за законом уряд має подати проєкт державного бюджету до Верховної Ради до 15 вересня
Сергій Корецький нагадав, що за законом уряд має подати проєкт державного бюджету до Верховної Ради до 15 вересня

Кабінет міністру почав підготовку проєкту державного бюджету на наступний рік – про це 23 липня повідомив голова уряду Сергій Корецький.

«Розпочали підготовку проєкту держбюджету на 2027 рік. Міністерства в найкоротші терміни, до 31 липня, мають підготувати пропозиції щодо основних параметрів документу», – повідомив він.

Корецький нагадав, що за законом уряд має подати проєкт державного бюджету до Верховної Ради до 15 вересня. Він назвав головні завдання, яким має відповідати документ: «зміцнення обороноздатності, забезпечення фінансової стійкості та продумана соціальна політика».

У травні міністр фінансів Сергій Марченко оцінив загальну потребу України в зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 роки в 95 мільярдів доларів.

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