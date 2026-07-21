Фонд держмайна назвав дату аукціону для продажу Одеського припортового заводу

Заступник голови Фонду державного майна Віталій Коваленко очолив засідання аукціонної комісії з продажу Одеського припортового заводу, повідомив фонд 21 липня.

За підсумками засідання комісія визначила, що електронний аукціон з продажу 99,5667% статутного капіталу акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» відбудеться 19 жовтня 2026 року.

Крім того, комісія схвалила проєкт інформаційного повідомлення про продаж державного пакета ОПЗ на аукціоні з умовами, який найближчим часом опублікують на сайті Фонду держмайна та в електронній торговій системі «Прозорро.Продажі».





«Документ міститиме повний перелік умов приватизації, стартову ціну, дату проведення аукціону, вимоги до потенційних покупців та іншу необхідну інформацію для учасників», – додає пресслужба.

Кабінет міністрів на засіданні 15 липня затвердив умови приватизації Одеського припортового заводу. Його виставлять на відкритий електронний аукціон зі стартовою ціною понад 4,3 мільярда гривень. Однією з ключових умов для покупця є інвестувати щонайменше 500 мільйонів гривень у модернізацію та підвищення енергоефективності виробництва.

Український уряд ухвалив рішення про приватизацію Одеського припортового заводу з початковою ціною 4,5 мільярда гривень у серпні 2025 року.

Одеський припортовий завод до початку повномасштабної війни виробляв аміак і карбамід, експортував добрива. З 2022 року основне виробництво зупинене. Завод працював частково, забезпечуючи киснем і азотом критичні потреби, виконував функції портового хабу.