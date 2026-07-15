Свириденко назвала ключові умови для покупця Одеського припортового заводу

Кабінет міністрів на засіданні 15 липня затвердив умови приватизації Одеського припортового заводу, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Зокрема, державний пакет акцій ОПЗ виставлять на відкритий електронний аукціон зі стартовою ціною понад 4,3 мільярда гривень. За словами Свириденко, метою є залучити стратегічного інвестора, який «відновить повноцінну роботу одного з найбільших хімічних комплексів України».





«Серед ключових умов для покупця – інвестувати щонайменше 500 млн грн у модернізацію та підвищення енергоефективності виробництва, а також зберегти основні види діяльності підприємства», – повідомила вона.

Крім того, уряд погодив умови продажу двох санкційних активів – «Демурінського гірничо-збагачувального комбінату» зі стартовою ціною 1,82 мільярда гривень і компанії «Мотордеталь-Конотоп» – 415,5 мільйона.

Чинна голова уряду зазначила, що кошти від продажу підприємств спрямують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та використані для відновлення України. Всі три активи продаватимуться через відкриті онлайн-аукціони в системі Prozorro.Продажі.

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«Продаж дасть змогу відновити повноцінну роботу підприємств, модернізувати виробництво та розширити експортні можливості української промисловості», – вважає Свириденко.

Український уряд ухвалив рішення про приватизацію Одеського припортового заводу з початковою ціною 4,5 мільярда гривень у серпні 2025 року.

Одеський припортовий завод до початку повномасштабної війни виробляв аміак і карбамід, експортував добрива. З 2022 року основне виробництво зупинене. Завод працював частково, забезпечуючи киснем і азотом критичні потреби, виконував функції портового хабу.