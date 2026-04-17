Король Швеції Карл XVI Густав перебуває з візитом у Львові

До Львова 17 квітня з офіційним візитом прибув король Швеції Карл XVI Густав. Його приймає президент України Володимир Зеленський.

Шведський король разом із главою української держави відвідав Поле почесних поховань, де поховані українські військовослужбовці, які загинули в українсько-російській війні. Також монарх побував у реабілітаційному центрі, де проходять лікування та протезування воїни, поранені на війні.

Розмова між шведським королем і президентом України відбувалася в Палаці Потоцьких. Перед її початком президент Зеленський висловив вдячність високому гостеві і в його особі шведському народу за велику підтримку України.

«Швеція – одна з п’яти найбільших донаторів українських Збройних сил і українського населення. Тільки на цей 2026 рік Швеція акцентувала підтримку розміром 4 мільярди шведських крон, і це дуже велика підтримка для України. Дякуємо за велику підтримку її величністю королевою Сільвією проєкту повернення українських дітей додому.

Також вдячні за нову сильну програму посилення захисту українського неба, повітряного простору зі шведських літаків Gripen. Про це говоритимемо сьогодні з королем Швеції. Українські пілоти розпочнуть тренування цього року на цих літаках», – заявив президент Володимир Зеленський.

У відповідь король Швеції Карл XVI Густав сказав, що це не перший його візит в Україну, але вперше він приїхав у час повномасштабної війни.

«Я відвідував Україну раніше, але вперше від початку російського вторгнення. У Швеції ми щиро підтримуємо мужній народ України, військових і ветеранів. Україна має повну підтримку Швеції. Чекаю з нетерпінням сьогодні на зустріч з українцями, щоб почути їхні історії. Солідарність з Україною у шведському суспільстві є міцною», – заявив король Швеції.

Король Швеції Карл XVI Густав з королевою Сільвією відвідали Київ у 2008 році за президентства Віктора Ющенка. Королева Сільвія вже тоді долучилася до програми допомоги соціально незахищеним групам українського населення, зокрема багатодітним родинам і дітям-сиротам.