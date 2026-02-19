Швеція виділяє пакет військової допомоги Україні вартістю близько 1,2 мільярда євро

Уряд Швеції виділяє «один із найбільших» пакетів військової допомоги Україні, повідомила його пресслужба 19 лютого.

21-й пакет підтримки, вартість якого оцінюють у 12,9 мільярда шведських крон (близько 1,2 мільярда євро), спрямований на забезпечення «найбільш критичних потреб» України. Він значною мірою складається з нещодавно виготовлених засобів протиповітряної оборони, систем озброєння далекої дії та боєприпасів.

«До пакету також входять інноваційні проєкти, спрямовані на пошук нових рішень військових проблем України, фінансування участі Швеції у двосторонніх та багатосторонніх навчальних ініціативах, а також кошти на постачання раніше переданих матеріалів», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, найбільшим пунктом пакету підтримки є ініціатива Швеції щодо «підтримки України передовими засобами протиповітряної оборони ближньої дії» вартістю близько 402 мільйонів євро.

«Ця система протиповітряної оборони розроблена модульно та включає гарматні та ракетні системи, перехоплювачі, системи радіоелектронної боротьби, активні та пасивні датчики, а також системи командування та управління. Ця система призначена для захисту великих територій від повітряних загроз», – йдеться в повідомленні.

Система може застосовуватися для захисту «особливо важливої» військової або цивільної інфраструктури, такої як райони розгортання, порти, електростанції або житлові райони.





Пакет також включає боєприпаси, в тому числі снаряди для артилерії, 40-міліметрові боєприпаси для протиповітряної оборони та 12-міліметрові боєприпаси для гранатометів.

Також у 2026 році збройні сили Швеції продовжать брати участь у двосторонніх та багатосторонніх тренуваннях для підвищення обороноздатності України.

Стокгольм планує продовжувати участь у міжнародних фондах для допомоги Україні, в тому числі ініціативі PURL із закупівлі американського озброєння для України.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Швеція надає Україні військову та гуманітарну підтримку. Стокгольм оцінює загальну суму наданої Україні допомоги в 130 мільярдів шведських крон.