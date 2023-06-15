У МВС повідомили про оголошення в розшук Наталії Королевської

Міністерство внутрішніх справ України повідомило про оголошення у розшук колишньої народної депутатки Наталії Королевської.

За повідомленням, у розшук її подало Національне антикорупційне бюро – за підозрою в декларуванні недостовірної інформації.

Датою зникнення Королевської вказане 22 лютого 2023 року.

У лютому цього року до Верховної Ради України надійшли заяви про складання повноважень народних депутатів від Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода, які були обрані до парламенту від нині забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя».

24 лютого Верховна Рада ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень цих народних депутатів.

Того ж місяця Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили народній депутатці України про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік.



Як повідомила пресслужба бюро, оскільки місце перебування депутатки не встановлене, про підозру повідомили у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України (поштою, електронною поштою, по телефону – ред.).

За даними слідства, народна обраниця не задекларувала дві земельні ділянки в Київській області сукупною площею понад 0,8 га. Крім того, вона не вказала в декларації майно у РФ: житловий будинок площею 120,1 кв. м та земельну ділянку площею 1,13 га. Загальна вартість незадекларованого майна становить понад 4,315 млн грн. Депутатка не коментувала вручення їй підозри.

У грудні минулого року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило про виявлення фактів можливого незаконного збагачення депутатки Наталії Королевської на майже 50 млн грн і умисне внесення недостовірних даних до декларації за 2020 рік, які відрізняються від достовірних на 3,8 млн грн.

НАЗК тоді ж передало обгрунтований висновок про виявлення ознак кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією, до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

В агентстві вказали, що в декларації за 2020 рік Наталія Королевська повідомила про право користування земельною ділянкою загальною площею 0,2258 га та розташований на ній будинок загальною площею 614,6 кв.м. у Київські області – ділянка і маєток належать батьку Королевської. На вимогу НАЗК Королевська пояснила, що не знає, звідки у її батька кошти на надання позики, також депутатка вказала факт користування домоволодінням в селі Лісники, що входить у комплекс, у своїй декларації за 2020 рік.

У НАЗК також повідомляли, що народна депутатка не вказала в декларації, що з 2005 року володіє земельною ділянкою в Московській області (Росія) вартістю понад 2 млн руб. (563 860 грн за курсом НБУ станом на 31.03.2021).

У листопаді 2022 року журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми» повідомляли, що народна депутатка України Наталія Королевська володіє у Московській області земельною ділянкою та будинком, які не вказувала у майнових деклараціях, відколи вперше потрапила до Верховної Ради – тобто вже 16 років. Це може мати ознаки порушення антикорупційного законодавства – в частині декларування недостовірних відомостей, йшлося у розслідуванні журналістів «Схем».