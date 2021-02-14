COVID-19 у Чехії: надзвичайний стан, всупереч рішенню парламенту, протриває до кінця лютого

Уряд Чехії після того, як парламент днями відмовився схвалити чергове продовження надзвичайного стану через COVID-19 і він збігав із кінцем дня 14 лютого, ухвалив рішення запровадити цей стан знову ще на два тижні, до кінця лютого.

Підставою стало звернення до уряду голів усіх 14 регіонів Чехії – гетьманів 13 країв і приматора столиці Праги. Вони заявили, що в разі завершення нині чинного надзвичайного стану їхніх повноважень не вистачить, щоб відвернути подальше погіршення епідемічної ситуації в їхніх регіонах.

Крім того, голови регіонів закликали уряд до «прискореного обговорення нового пандемічного закону в найкоротший можливий термін». Ідеться про те, щоб уряд подав на терміновий розгляд парламенту спеціальний закон, який дозволяв би запроваджувати протиепідемічні обмеження без того, щоб застосовувати закон про надзвичайний стан.

Вони також висловили згоду з поступовим поверненням учнів до шкіл, починаючи з 1 березня; нині навчання в Чехії ведеться дистанційно вже кілька місяців. При цьому, вважають автори звернення, необхідно взяти під особливий контроль внесення педагогічних та інших працівників шкіл до переліку тих, хто має бути серед перших у вакцинації від коронавірусу.

Також голови регіонів закликали Міністерство охорони здоров’я опрацювати і поступово запроваджувати, залежно від розвитку епідемічної ситуації, полегшення обмежень і заходи захисту в галузях торгівлі, культури, аматорського спорту.

Керівники регіонів, крім того, закликали уряд країни до 1 березня забезпечити умови для самотестування у фірмах, включно з його фінансовою підтримкою. За чинним нині законодавством Чехії, медичне тестування мають право здійснювати тільки сертифіковані медпрацівники.

Таким чином, нинішні досить суворі обмеження в Чехії тим часом зберігаються. Серед нечисленних полегшень – повернення повних приймальних годин державних і комунальних закладів, які останнім часом були значно обмежені через пандемію, чи дозвіл бібліотекам працювати через «віконечко видачі книг», передусім для потреб студентів. Але залишаються й далі закритими торговельні центри і крамниці (за винятком продуктових, аптек, побутових потреб і ще деяких), ресторани, готелі, зимові курорти тощо.

Це рішення вочевидь викличе різку критику супротивників чинних обмежень. За Конституцією Чехії, уряд має право оголосити надзвичайний стан на термін до 30 днів, але для його продовжень має отримувати згоду нижньої палати парламенту, Палати депутатів. Днями ця палата відмовила урядові в черговому продовженні надзвичайного стану, що діє ще з осені. Дехто з правників вважає, що оголошення «нового» надзвичайного стану за такої ситуації означало б намагання оминути Конституцію; уряд запевняє, що нинішнє його рішення достатньо обґрунтоване проханням голів регіонів.

Уряд Чехії на чолі з популістською партією ANO прем’єр-міністра, мільярдера-олігарха Андрея Бабіша є нині меншинним урядом, який діє за мовчазної підтримки Комуністичної партії Чехії і Моравії – без її голосів він не може провести жодне рішення. Цього разу комуністи не підтримали продовження надзвичайного стану, бо попереднього разу прем’єр обіцяв комуністам в обмін на підтримку відкрити гірськолижні курорти і почати відновлювати очне навчання в школах, але нове погіршення епідемічної ситуації змусило його порушити цю обіцянку.

Чеський уряд зазнає різкої критики через непослідовність у боротьбі з пандемією. Від початку осені, коли ситуація після літнього поліпшення почала знову погіршуватися, уряд багато разів оголошував певні схеми протиепідемічних заходів, які сам же починав порушувати через лічені дні. Критики заявляють, що уряд не має послідовної стратегії виходу з пандемічної кризи.

Цієї осені в Чехії мають відбутися чергові парламентські вибори. Прем’єр Бабіш відкидає критику, заявляючи, що вона є елементом політичної боротьби проти нього і його партії напередодні виборів.

Партія ANO, що була первісно створена як громадська організація «Асоціація невдоволених громадян» (її назва є абревіатурою цієї фрази), пізніше перереєструвалася як «політичний рух» (у Чехії це те саме, що й політична партія) і відмовилася від розшифрування абревіатури. Слово «ano» чеською мовою означає «так», і практично вся програма цієї партії викладена в її офіційному гаслі «Ano, bude líp» – «Так, буде краще».