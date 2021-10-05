Україна залишається у «зеленому» COVID-списку ЄС ще принаймні на два тижні

Цього тижня Брюссель не виключатиме жодну країну зі списку держав-не членів ЄС, громадяни яких можуть вільно подорожувати до блоку. Йдеться про обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу.

Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, це означає, що ще «принаймні на два тижні» Україна в цьому списку залишатиметься.

Наразі українці можут подорожувати до країн ЄС за наявності COVID-сертифіката.

19 серпня Євросоюз офіційно визнав українські COVID-сертифікати в мобільному застосунку «Дія». Проте у МЗС України звертають увагу на те, що рішення Єврокомісії є лише рекомендацією для країн-членів ЄС і не діє саме по собі автоматично. Тобто держави ЄС можуть самостійно ухвалювати рішення визнавати чи не визнавати українські сертифікати.