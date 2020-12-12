Кличко назвав нові цифри хворих на COVID-19 у Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко назвав нові цифри щодо захворюваності на COVID-19 у столиці.

Як повідомив він у фейсбуці, за попередню добу, 11 грудня, в Києві виявили ще 1969 хворих із коронавірусом. За цей же час від нового коронавірусного захворювання в місті померли 23 людини, а видужали 859 хворих.

Серед захворілих за цей день у Києві – 124 дитини й підлітки віком до 17 років і 57 медиків.

Загалом у Києві за весь час пандемії виявили 90 013 випадків COVID-19, із них 1574 людини внаслідок цього захворювання померли, 28 628 людей уже видужали.

В Україні за весь час пандемії виявили 885 039 випадків COVID-19, із них на цей час 14 998 людини померли, 494 001 хворий видужав.