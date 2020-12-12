В Україні оприлюднили нові дані про захворюваність на COVID-19

Система моніторингу поширення коронавірусної пандемії Ради національної безпеки і оборони України оприлюднила нові дані про захворюваність на COVID-19.

За цими даними, за минулу добу виявили 12 811 нових випадків захворювання. Також за цей час від COVID-19 померли ще 243 людини, одужали 13 653.

Найбільше нових випадків виявлено в Києві й Одеській області.

Як уточнив у фейсбуці міністр охорони здоров’я Максим Степанов, серед нових виявлених захворілих – 593 дитини і 572 медпрацівники.

«Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя», – вкотре нагадав міністр.

Попереднього дня, 12 грудня, повідомляли про 13 514 виявлених нових випадків захворювання.

За весь час пандемії в Україні виявили 885 039 випадків COVID-19, із них на цей час 14 998 людини померли, 494 001 хворий видужав.