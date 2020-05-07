Прокремлівські ЗМІ перемикаються з коронавірусу на Україну – дослідження

Російські ЗМІ перемикаються з коронавірусу на Україну, йдеться в дослідженні проєкту EUvsDiSiNFO.

«Як ми писали минулого тижня, прокремлівські медіа повільно відвертаються від вірусу. При цьому, здається, їхня увага повертається до України. У грудні минулого року ми побачили тижні, де кількість випадків [дезінформації] про Україну падала до чотирьох. Проте цього тижня ми отримали 16 випадків. Деякі з них були сфокусовані на давніх темах на кшталт Євромайдану, катастрофи MH17 та війни на сході України», – заявили в EUvsDiSiNFO.

Експерти припускають, що на тлі ситуації з коронавірусом, у російських ЗМІ з’явилися випадки дезінформації про «секретні лабораторії США в Україні», які нібито могли спровокувати холеру, та про те, що плани закрити біолабораторії в Україні змусили США розпочати Євромайдан.

EUvsDiSiNFO – проєкт Європейської служби зовнішніх справ, створений для боротьби з дезінформацією.