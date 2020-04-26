На Харківщині запровадили карантин у селі, де в психлікарні виявили 11 випадків COVID-19

У Харківській області рішенням районної комісії Харківського району з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запровадили карантин у селі, де в психіатричній лікарні виявили 11 випадків коронавірусного захворювання COVID-19, повідомив голова Харківської райдержадміністрації Артур Товмасян.

Як написав він у фейсбуці зранку, інформацію про те, що в Харківській обласній психіатричній лікарні № 1 у селі Стрілечій, що на кордоні з Росією, підтверджено 11 випадків захворювання на COVID-19, отримали ввечері в суботу, 25 квітня. «Екстрено зібрали позачергове засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. О 21:30 у селі Стрілеча встановили контрольно-пропускний пункт. Населення села Стрілеча буде проінформоване про порядок пропуску через КПП», – написав він.

Пізніше він також додав: «Щойно побував у селі Стрілеча. Контрольно-пропускний пункт працює у цілодобовому режимі із проведенням температурного скринінгу. Поспілкувався з черговими. Всі проінформовані стосовно перепустки машин, які здійснюють доставку продуктів харчування та товарів першої необхідності. Доставка буде здійснюватися у звичайному режимі. Відвідав продуктові магазини, переговорив із продавцями. Продуктів достатньо, і їх запаси будуть постійно поповнюватися і оновлюватися. Також обговорили питання цін. Будемо слідкувати за дотриманням цінової політики у магазинах Стрілечої, аби не допустити підвищення цін на продукти».

За словами голови РДА, з понеділка, 27 квітня, сільська рада почне видавати перепустки для переміщення через КПП. Усі мешканці, які прописані і фактично проживають у населеному пункті, зможуть вільно переміщатися.

Він також заявив, що після запровадження карантину в селі виявилася ще одна проблема, відсутність банкомату і аптеки, і «над її вирішенням почнемо працювати завтра, з початком робочого тижня (в понеділок, 27 квітня)».

Товмасян висловив вдячність усім, хто опинився «на передовій» протистояння коронавірусові, й додав: «Звертаюся до всіх мешканців Стрілеча. Прошу вас із розумінням поставитися до рішення встановити КПП. Зараз це необхідний захід. Також прошу вас зберігати спокій і продовжувати дотримуватися карантину».

За повідомленнями, крім 11 пацієнтів, на COVID-19 також захворіли троє лікарів цієї ж лікарні.

Як повідомляв голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, станом на ранок 26 квітня в Харківській області лабораторно підтверджено 147 випадків захворювання на COVID-19, із них дві людини померли, 15 одужали.

В Україні станом на ранок 26 квітня було підтверджено 8 617 випадків захворювання на COVID-19, із них померли 209 людей, одужали 840.

Загалом у світі, за інформацією Центру даних про коронавірус Університету імені Джонза Гопкінза у США, на цей час підтверджені 2 920 660 випадків коронавірусного захворювання, з них 203 670 людей від нього померли, 829 4075 уже видужали.