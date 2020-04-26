Волонтер: ми продовжуємо підтримувати медиків і лікарні

RAZOMua – створена волонтерами максимально проста і прозора система, що допомагає встановити і впорядкувати інформацію про нагальні потреби лікарень і грамотно розподілити допомогу. Координатор системи по регіонах Юлія Гончарова – досвідчений волонтер, вона починала волонтерські проєкти від початку російсько-української війни.

– Я з літа 2014 року у волонтерській благодійній організації «Народний тил» відповідала за медичний напрямок. Згадайте: в армії не було фактично нічого – ні індивідуальних аптечок, ні ліків. Ми збирали аптечки і ліки й пересилали на передок. З серпня 2014-го ми почали збирати хлопцям аптечки НАТОвського зразка.

– Щось запам’яталось із того часу?

– Пригадую, як ми збирали «усім миром» восени 2014-го протизастудні препарати, тоді осінь сирою видалась, було серед армійців багато застуд тощо. А ще запам’ятала, як літні люди, пенсіонери, скидались грошима і купували й приносили нам ліки «для синочків», і як до військового шпиталю вони домашні пиріжки пораненим носили, шкарпетки в’язали бійцям…

– Як ви опинились у волонтерській раді при Міністерстві оборони?

– Ми з колегами розуміли, що треба міняти систему, я пішла на курси (це 2016 рік) і стала членом ради. Рада працює дотепер.

– Розкажіть про платформу (систему) RAZOMua.

– Власне, це волонтерська ініціатива, це прозора система, де можна бачити потреби медичних закладів за умов епідемії по регіонах і містах. Людина (меценат, компанія, фірма) заходить на платформу, дивиться, де які потреби, і на певну лікарню перераховує кошти або купує необхідні медикаменти…

Власне, проблем у медиків і лікарень вистачає, медикаментів ні. Проведення другого етапу медичної реформи лишило людей без нормальних зарплат: Радіо Свобода інформувало, що у Дніпрі керівниця обласної реабілітаційної лікарні оголосила голодування – це акція протесту на підтримку лікарів з усієї України, яким після початку другого етапу реформи на доплачували зарплату.

– Але не всі медики готові на відверті розмови…

– Так, лікарі переважно мовчать, чиновники запевняють, що лікарні і медики всім забезпечені. А ми продовжуємо їх підтримувати, хоч дехто з моїх волонтерів питає, чому має допомагати медикам, які мовчать про потреби… Вірус мине – але сподіваюсь, що бодай трохи зміниться ставлення до лікарів.