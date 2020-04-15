У ЗСУ виявили 23 випадки COVID-19

Станом на 7:00 15 квітня серед військовослужбовців Збройних сил України підтверджено 23 випадки COVID-19, повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у фейсбуці. За останню добу підтвердили чотири нових випадки.

За повідомленням, одна людина померла, одна – одужала.

«На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 307 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби – 47 осіб», – повідомляє командування.

В Україні станом на ранок 15 квітня зафіксовано 3 764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали, повідомили у МОЗ.