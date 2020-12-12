У Медсилах ЗСУ навели нові дані про COVID-19 серед військових

У командуванні Медичних сил Збройних сил України навели нові дані про захворюваність на CXOVID-19 серед військовослужбовців і працівників ЗСУ.

За цим повідомленням, протягом попередньої доби зареєстровано 183 нові такі випадки. Також за цей час один військовослужбовець через це захворювання помер.

Таким чином, на цей час у Збройних силах зафіксовано вже 32 смертельні випадки від COVID-19. Хворіють на цей час 3188 осіб, а 8787 осіб уже одужали.

Ці дані стосуються тільки військовослужбовців та іншого персоналу Збройних сил і не відображають ситуацію в інших силових структурах.

«Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами», – попередили в командуванні Медичних сил.

В Україні за час пандемії виявили 885 039 випадків COVID-19, із них на цей час 14 998 людини померли, 494 001 хворий видужав.