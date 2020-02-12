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12 лютого 2020, Київ 07:13
Новини | Міжнародні

Коронавірус: кількість смертей у Китаї перевищила 1 100

Провінція Гуандун, Китай, 10 лютого 2020 року

1 113 людей померли в Китаї від коронавірусу 2019-nCoV, повідомила місцева Національна комісія охорони здоров’я. За останню добу померли 97 хворих.

Загальна кількість випадків захворювань на материковій частині Китаю зросла до 44 643. Водночас кількість нових випадків – 2 015 – знижується другий день поспіль.

Серед хворих – щонайменше двоє українців. Обох зняли з круїзного лайнера Diamond Princess, який з 4 лютого перебуває на двотижневому карантині біля берегів Японії через виявлені випадки коронавірусу.

Він належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.

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