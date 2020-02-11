Коронавірус в Китаї та евакуація українців

Фахівці прогнозують, що епідемія китайського коронавірусу досягне свого піку в лютому, після чого кількість випадків зараження поступово почне зменшуватися. Однак представників ВООЗ турбують випадки зараження вірусом за межами Китаю, що, на їхню думку, може стати серйозною загрозою для всього світу. Адже попри зусилля світової спільноти у боротьбі з епідемію, число смертей вже перевищило 1000.

Провідний епідеміолог Чжун Наньшань, заявив, що спалах китайської епідемії коронавірусу досягне свого піку в цьому місяці і, ймовірно, закінчиться до квітня. Про це Наньшань, який завоював міжнародне визнання через свою роль у боротьбі з епідемією вірусу SARS у 2003 році, розповів в інтерв’ю для агентства Reuters.

«Ми гадаємо, що пік (епідемії, – ред.), ймовірно, буде в середині чи наприкінці цього місяця, лютого..., потім трохи затримається «плато» чи щось подібне, а потім настане спад», – сказав він.

Наньшань налаштований оптимістично, адже за його прогнозами, які ґрунтуються на математичному моделюванні та планах уряду, новий спалах має незабаром сповільниться. Так, наприклад, каже епідеміолог, кількість нових випадків поступово зменшилася у південній провінції Гуандун, а також в провінції Чжецзян.

«Це хороша новина для нас», – вважає Наньшань.

«Герой Китаю»

Епідеміолог також згадав покійного лікаря Лі Веньляна, який перший забив на сполох про новий вірус, через що уряд його звинуватив у «поширенні чуток в інтернеті» і «порушенні громадського порядку».

«Більшість людей вважає, що він герой Китаю», – сказав Наньшань, витираючи сльози, – «Я так пишаюся ним, він сказав людям правду наприкінці грудня, а потім пішов з життя».

Наньшань заявив, що небажання уряду поширювати інформацію щодо проблеми лише ускладнило боротьбу з вірусом. Однак, вважає епідеміолог, Пекіну все ж вдалося досягти значних успіхів в таких питаннях, як прозорість і співпраця з Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

На думку Наньшаня, на цьому не можна зупинятися. Працювати потрібно ще більше, зокрема щодо питання торгівлі дикими тваринами, якій потрібно покласти край, каже він.

Ми просто маємо справу з хворобою – нічого спільного з політикою, нічого

Епідеміолог також додав, що варто покращити міжнародну співпрацю з ВООЗ у сфері санітарно-гігієнічних технологій, розвинути роботу центрів контролю захворювань та створити глобальну систему для попередження потенційних епідемій.

За словами Наньшаня, глобальна співпраця має вирішальне значення.

«Я думаю, що, можливо, нам слід зблизитися, я маю на увазі, зокрема, наших колег і вчених, та більше співпрацювати», – сказав він – «Ми просто маємо справу з хворобою – нічого спільного з політикою, нічого».

Співпраця світового рівня

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус під час брифінгу в Женеві 10 лютого закликав до співпраці, спрямованої на прискорення розробки ліків, засобів діагностики і вакцин проти вірусу.

«99% випадків – в Китаї, і це надзвичайна ситуація для цієї країни, але вона становить серйозну загрозу і для решти світу», – заявив він.

Виявлення невеликої кількості випадків може бути іскрою, яка стане великим вогнем

Гебреєсус, виступаючи в понеділок, нагадав про випадки, коли вірус поширився від людей, які не подорожували до Китаю, маючи на увазі нещодавні випадки зараження у Франції та Великобританії.

«Виявлення цієї невеликої кількості випадків може бути іскрою, яка стане великим вогнем. Але поки що це тільки іскра. Нашою метою залишається її стримування», – сказав він.

Гебреєсус переконаний, що для перемоги над спалахом епідемії світова спільнота має об’єднатися та провести відкритий і справедливий обмін інформацією та знаннями щодо проблеми.

Майк Раян, провідний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій, заявив журналістам, що «це дивовижна ініціатива щодо централізації наших знань».

За його словами, головна мета – це виявити прогалини та зібрати нову інформацію для невідкладної медичної допомоги тим, хто її потребує.

Я думаю, що об'єднавшись, ми досягнемо прориву з точки зору узгодженості та визначення пріоритетів

«Це не просто науковий дискурс. Є великі проблеми, пов'язані з тим, як регулюється весь цей процес», – сказав Раян, додавши, що потрібно «забезпечити рівноправний доступ» до будь-якої продукції, отриманої в результаті досліджень.

«Я думаю, що об’єднавшись, ми досягнемо прориву з точки зору узгодженості та визначення пріоритетів», – сказав він.

За даними ВООЗ, наразі у світі існує 168 лабораторій, в яких є технології для діагностики вірусу.

Нові випадки зараження та смертей

На тлі спроб світової спільноти стримувати епідемію, національна комісія охорони здоров'я Китаю повідомила про 108 нових випадків смерті від коронавірусу, у зв’язку з чим, загальна кількість смертей у країні досягла позначки 1016.

Згідно з даними китайських посадовців та ВООЗ, наразі в Китаї налічується 42 638 підтверджених випадків захворювання коронавірусом, а також 319 випадків зараження в 24 інших країнах.



У провінції Хубей, в епіцентрі епідемії, загинуло 103 людини та ще 2 097 нових випадків були зафіксовані станом на 11 лютого.

Президент Китаю Сі Цзіньпін 10 лютого, під час відвідування лікарні з інфікованими пацієнтами в Пекіні, назвав ситуацію в Хубеї «все ще дуже серйозною».

До Києва чартером з Китаю приїдуть 50 українців

До цього посольство України в Китаї заявило, що у столиці провінції Хубей Ухані має приземлитися чартерний літак, щоб перевезти до Києва 50 українців.

Опинившись в Україні, евакуйовані громадяни будуть змушені надати згоду на 14-денний карантин.

Тим часом кількість випадків зараження збільшилася удвічі на круїзному лайнері Diamond Princess, що перебуває на карантині в японському порту Йокогама.

Серед 135 інфікованих, вірус виявили у двох громадян України – 25-річного чоловіка і 37-річної жінки, які працювали на лайнера. Усього на кораблі працюють 25 українців.