Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) дала назву новому коронавірусу, який поширився з Китаю: Covid-19, повідомив 11 лютого голова організації Тедрос Адханом Гебреєсус.

За його словами, обираючи назву, ВООЗ хотіла уникнути стигматизації будь-якої країни, регіону, групи людей чи тварин і прагнула дати зрозуміти, що це новий коронавірус, відкритий у 2019 році.

«Цей формат ми зможемо застосовувати і у випадку можливих нових спалахів коронавірусу у майбутньому», – сказав голова ВООЗ.

Раніше ВООЗ позначала новий вірус як 2019 nCoV, але це не була офіційна назва.

Кількість померлих від коронавірусу в Китаї станом на 11 лютого досягла 1 016 людей, повідомила місцева Національна комісія охорони здоров’я.

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За даними китайських медиків та Всесвітньої організації охорони здоров’я, на материковій частині Китаю зафіксували 42 638 випадків коронавірусу, ще 316 – в інших 24 країнах, де померла одна людина.

В епіцентрі епідемії в провінції Хубей зафіксували 2 097 нових випадків захворювання, там померли 103 людини.

Серед хворих – щонайменше двоє українців. Обох зняли з круїзного лайнера Diamond Princess, який з 4 лютого перебуває на двотижневому карантині біля берегів Японії через виявлені випадки коронавірусу.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.