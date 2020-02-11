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11 лютого 2020, Київ 22:03
Новини | Міжнародні

ВООЗ дала назву новому коронавірусу

За даними китайських медиків та Всесвітньої організації охорони здоров’я, на материковій частині Китаю зафіксували 42 638 випадків коронавірусу, понад тисяча людей померли

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) дала назву новому коронавірусу, який поширився з Китаю: Covid-19, повідомив 11 лютого голова організації Тедрос Адханом Гебреєсус.

За його словами, обираючи назву, ВООЗ хотіла уникнути стигматизації будь-якої країни, регіону, групи людей чи тварин і прагнула дати зрозуміти, що це новий коронавірус, відкритий у 2019 році.

«Цей формат ми зможемо застосовувати і у випадку можливих нових спалахів коронавірусу у майбутньому», – сказав голова ВООЗ.

Раніше ВООЗ позначала новий вірус як 2019 nCoV, але це не була офіційна назва.

Кількість померлих від коронавірусу в Китаї станом на 11 лютого досягла 1 016 людей, повідомила місцева Національна комісія охорони здоров’я.
Infographic:

Як поширюється коронавірус у світі – інфографіка

За даними китайських медиків та Всесвітньої організації охорони здоров’я, на материковій частині Китаю зафіксували 42 638 випадків коронавірусу, ще 316 – в інших 24 країнах, де померла одна людина.

В епіцентрі епідемії в провінції Хубей зафіксували 2 097 нових випадків захворювання, там померли 103 людини.

Серед хворих – щонайменше двоє українців. Обох зняли з круїзного лайнера Diamond Princess, який з 4 лютого перебуває на двотижневому карантині біля берегів Японії через виявлені випадки коронавірусу.

В Ухані пацієнти хворі на коронавірус станцювали разом із медиками – відео
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В Ухані пацієнти хворі на коронавірус станцювали разом із медиками – відео

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Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.

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