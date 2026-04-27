Правоохоронці заявили про викриття схеми відмивання понад пів мільярда гривень на обороні

Національна поліція України затримала п’ятьох учасників організації, яка, за інформацією слідства, «відмила» понад 576 мільйонів гривень з оборонних контрактів. Загалом правоохоронці повідомили про підозру сімом учасникам цієї організації.

Про це інформують 27 квітня Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України і генеральний прокурор Руслан Кравченко.

«Семеро учасників злочинної організації отримали підозри, з них пʼятеро затримано в процесуальному порядку. Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про накладення арешту на активи підозрюваних та проводяться заходи для відшкодування завданих збитків», – ідеться в повідомленні.

Руслан Кравченко уточнює, що «одним з «клієнтів» стало підприємство, яке впродовж 2023–2025 років виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міноборони та Нацгвардії».

«Із 2,5 млрд грн, отриманих від держави, посадовці підприємства та ділки «конвертаційного центру» вивели у «тінь» понад 576 млн грн. Йдеться про гроші держави, які мали працювати на оборону. Натомість їх виводили через фіктивні компанії та переводили в готівку», – вказав генпрокурор.

Дії фігурантів кваліфіковані, залежно від ролі та участі, за низкою статей Кримінального кодексу України: ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом); ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків).

Позиція затриманих чи їхнього захисту наразі не оприлюднювалася.



