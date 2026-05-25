ОГП: затримали 18-річного коригувальника ударів РФ по Києву під час атаки 24 травня

Правоохоронці затримали 18-річного уродженця Черкащини, який фіксував для РФ наслідки ударів, передавав інформацію про влучання та допомагав коригувати подальші атаки.



Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, його затримали поблизу одного з об’єктів Міноборони у Києві, в його телефоні знайшли листування з кураторами, геолокації, фото і відео наслідків обстрілів.



За даними слідства, у середині травня хлопець шукав підробіток через Telegram – спочатку отримав нібито «звичайне» завдання, фотографувати товари в магазинах конкурентів, а потім йому доручили знімати місцевість і позначати на картах рух військової техніки в передмісті.



«Вже 24 травня, у день масованої атаки на Київ, куратори дали конкретні адреси для фіксації наслідків ударів. З листування видно, як представники РФ у режимі реального часу координували кожен його крок: контролювали пересування через геолокацію, вимагали фото з різних ракурсів та уточнювали результати влучань», – заявляють в ОГП.

18-річному фігуранту повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Уночі 24 травня Україна зазнала масованої атаки РФ. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували Україну 600 БпЛА різних типів та 90 ракетами, основний напрямок удару – Київ.

Читайте також: Нацкомісія в справах ЮНЕСКО звинуватила Росію в «культурному геноциді» після удару по Києву

У Києві через атаку РФ загинули двоє людей. За останніми даними, постраждала 91 людина. Зафіксовані пошкодження на 49 локаціях у Шевченківському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах.

За даними МВС, у Києві через атаку багатоквартирні та приватні будинки, торговельні центри, заклади освіти, ринок, адмінбудівлі ДСНС та поліції, Національний музей Чорнобиль. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що у Києві близько 30 житлових будинків пошкоджені або зруйновані.

У Міноборони РФ заявили про масований удар дронами та ракетами, зокрема балістичними ракетами «Орешник», нібито «по об’єктах військового управління, авіабаз та підприємств оборонно-промислового комплексу України».



