Аграрний магнат Косюк: «майже всю продукцію віддаємо на благодійність і армії»

Аграрний магнат, голова правління агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт», 10 номер у списку найбагатших українців Юрій Косюк у коментарі Радіо Свобода заявив, що в умовах війни його бізнес віддає майже усю продукцію на благодійність та армії.

«Їжа – стратегічна річ. Ми маємо зараз годувати людей. Ми це робимо, і будемо робити. Практично все, що ми виробляємо, ми відправляємо на благодійність (Охтирка, Суми, Миколаїв, Чернігів, Херсон, Харків) або на армію. Ми робимо максимум, який можемо», – розповів він.

За словами Косюка, через повномасштабне вторгнення Росії в України центральний офіс МХП довелося евакуювати, однак усі решта підприємств зі структури агрохолдингу працюють чітко.

«Того дня (коли розпочалась війна – ред.) я був на наших підприємствах: був на всіх зустрічах з людьми, обійшов усі колективи. Я сказав: «Не хвилюйтесь. Ми маємо годувати людей. Паніки не має бути. У вас у всіх буде зарплата». Когось із чоловіків забрали до армії, але жінки стали на їхні місця і вони такі мужні, що це просто вау!», – розповів Косюк Радіо Свобода.

Він також додав, що наразі, як і в день початку повномасштабного російського вторгнення, він перебуває в Україні.

Юрій Косюк – аграрний магнат, голова правління агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» та 10 номер у списку найбагатших українців.

У 2021 році його статки оцінювали у 780 млн доларів.