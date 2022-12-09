Сербія обдумує направлення військ до Косова – прем’єр

Прем’єр-міністерка Сербії Ана Брнабич 9 грудня заявила, що влада країни близька до того, щоб вимагати розгортання своїх сил безпеки в Косові, стверджуючи, що там загрожують життю сербських меншин.

Повернення військ Белграда в колишній сербський край може різко посилити напруженість на Балканах, пише агентство Associated Press.

Сербські офіційні особи стверджують, що резолюція ООН від 1999 року дозволяє повернути близько 1000 сербських військових до Косова.

Миротворці під проводом НАТО, які працюють у Косові після війни, мають дати дозвіл на відправку сербських військ туди.

«Ми близькі до того, щоб вимагати повернення наших сил до Косова, відповідно до Резолюції 1244, тому що KFOR (місія НАТО в Косові – ред.) не виконує свою роботу, – сказала Брнабич. – Серби не почуваються в безпеці».

Офіс прем’єра Косова Альбіна Курті заявив, що будь-який такий крок з боку Сербії буде «актом агресії» й ознакою «намірів Сербії дестабілізувати регіон».

Нещодавно була посилена присутність косовської поліції в населених переважно сербами районах північного Косова, де 28 грудня мають відбутися позачергові вибори.

Напруженість між двома країнами загострилася останніми тижнями після того, як сербська меншина Косова висловила обурення рішенням уряду розпочати процес перереєстрації автомобілів із незаконними сербськими номерними знаками.

План передбачає перереєстрацію автомобілів на сербських номерах до 21 квітня. Сербія заперечує, наполягаючи на тому, що номерні знаки, датовані 1990-ми роками, коли Косово було частиною Сербії, є нейтральними щодо статусу Косова.

Косовська влада почала реалізацію плану зміни номерних знаків 1 листопада, попри заклики міжнародної спільноти відкласти його. 20 листопада уряд повідомив, що з 22 листопада на порушників чекає штраф у розмірі 150 євро.

24 листопада голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель повідомив, що Сербія і Косово досягли угоди щодо проблеми номерних знаків, яка дозволить уникнути подальшої ескалації.

Косово проголосило незалежність у 2008 році, а Сербія вважає регіон своєю територією. Незалежність Косова визнає половина держав-членів ООН, включно зі США та більшістю країн ЄС та НАТО. Водночас Україна та Росія не визнають незалежність Косова.