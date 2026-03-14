Генштаб ЗСУ: від початку доби на фронті було 79 атак РФ, найбільше – на Костянтинівському напрямку

Від початку доби на фронті було 79 російських атак, повідомляє станом на 16:00 Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, наразі найбільше російських атак на цей момент було на Костянтинівському напрямку – тут російські загарбники здійснили 15 наступальних дій поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру та Софіївки. Два бої тривають до цього часу.



На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 російських атак. Чотири боєзіткнення тривають досі.



Сили оборони з початку доби відбили 11 штурмових дій російських загарбників на Покровському напрямку, одне боєзіткнення все ще триває.



Також бойові дії продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках.



На Оріхівському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.

11 березня проєкт DeepState повідомив, що армія РФ просунулася біля села Ступочки на схід від Костянтинівки. Село розташоване на трасі, яка йде з Бахмута і веде в південну частину Костянтинівки. Невелика частина півдня Костянтинівки вже в «сірій зоні» – українські захисники там регулярно фіксують присутність російських солдатів, які намагаються закріпитися, повідомляє проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у нещодавньому звіті заявив, що контратаки ЗСУ на Запоріжжі можуть зірвати план наступу Росії навесні та влітку.



