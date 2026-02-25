Коваленко: у Києві класичні графіки відключення світла можуть повернути не раніше квітня

У Києві наразі діють тимчасові графіки відключень електроенергії, спрогнозувати повернення до постійних графіків важко через стабільно складну ситуацію в енергосистемі. Про це заявив генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко в ефірі програми «Укрінформу».

«У Києві у нас діють, назвемо це так, персоналізовані тимчасові графіки, бо місто залишається нерівномірним з точки зору можливості передачі електроенергії по різних районах», – сказав Коваленко.

Він також зазначив, що частина будинків у столиці залишається без теплопостачання, тому для цих будинків діє окремий підхід у відключеннях світла. Загалом ситуацію з енергопостачанням Коваленко оцінює як стабільно складну.



«У мене нема прогнозу, коли ми можемо повернутись хоча б до тих графіків, які були…Коли ситуація з мережевим дефіцитом покращиться, скоріш за все, ми зможемо повернутися до цих класичних графіків. Коли? Я думаю, що до квітня важко очікувати повернення до цих графіків», – сказав гендиректор компанії Yasno.

Після одного з російських ударів значних руйнувань зазнала Дарницька ТЕЦ, яка обслуговує близько 500 тисяч киян у Дніпровському і Дарницькому районах Києва. Мер Віталій Кличко заявляв, що на її відновлення знадобиться щонайменше два місяці.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



