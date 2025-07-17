У Краматорську шестеро людей поранені внаслідок удару російських дронів – поліція

Близько 07:50 17 липня російські військові завдали удару по місцю скупчення людей у Краматорську на Донеччині, застосувавши два БпЛА «Куб-2», повідомила поліція Донецької області.

«У результаті ударів поранень зазнали шестеро людей – п’ятеро чоловіків віком 25, 41, 57, 66 і 67 років, а також 73-річна жінка. Пошкоджено два транспортні засоби. Правова кваліфікація злочину РФ – ст. 438 ККУ (воєнні злочини)», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.