Російські війська завдали 11 ракетних ударів по Краматорську – мер

Російські війська у ніч на 12 серпня завдали по Краматорську на Донеччині 11 ракетних ударів, повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

Даних про постраждалих, за його словами, не надходило.

«Ранок у Краматорську почався з 02:00 ночі. 11 ракетних ударів по місту. Зазнали руйнувань домівки у приватному секторі. Інформації щодо постраждалих не надходило. Окупанти нищать все на своєму шляху – тактика терористів», – написав Гончаренко у фейсбуці.

Російські загарбники регулярно обстрілюють Краматорськ й інші міста на Донеччині. У британській розвідці раніше цього тижня заявляли, що Росія для захисту і стримування свободи пересування вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі використовує протипіхотні міни, які потенційно можуть завдати значних втрат як військовим, так і місцевому цивільному населенню.