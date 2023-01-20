Війська РФ обстріляли цивільну інфраструктуру Краматорська – влада

Російські військові 20 січня вкотре завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині, повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

«Ракетний удар по Краматорську. Знову по цивільній інфраструктурі», – написав Гончаренко у фейсбуці.

Він додав, що наслідки удару ще з’ясовують.

Водночас голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що ракета в Краматорську впала поблизу дитсадка.

За словами Кириленка, протягом доби на Донеччині також були обстріляні Вугледар і Богоявленка Вугледарської громади і Веселе Комарської громади (тут ніхто не загинув), Курахівська громада: у Кураховому пошкоджено будинок, також були прильоти по Гірнику та прилеглих селах. На ранок два масованих артобстріли пережила Авдіївка — ніхто не постраждав, додав голова ОВА.

За його словами, на Горлівському напрямку одна людина загинула у Бахмуті, одна людина поранена в Іванівському Бахмутської громади. Вночі постраждав Часів Яр: пошкоджені чотири будинки і дитсадок.

На Лисичанському напрямку дві людини загинули у Дробишевому. Також у громаді чотири будинки пошкоджені у Закітному, обстріляні Лиман, Торське і Зарічне.

Напружена ситуація і в Соледарській громаді: під вогнем – Роздолівка, Федорівка, Васюківка, Парасковіївка та околиці Соледара, повідомив голова ОВА.

Управління верховного комісара ООН із прав людини раніше повідомило, що станом на 15 січня змогло підтвердити загибель 7031 цивільної людини в Україні через війну Росії. Реальне число жертв може бути набагато більшим, відзначили в міжнародній організації.