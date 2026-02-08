Філашкін: зросла кількість поранених через ранкову атаку РФ по Краматорську

У Краматорську на Донеччині зросла кількість поранених через ранкову російську атаку, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Один загиблий і четверо поранених – такі остаточні наслідки ранкового удару по Краматорську. Загинула жінка 1948 року народження. Поранення отримала 18-річна дівчина, а також чоловіки 40, 46 і 48 років», – зазначив місцевий чиновник.

Філашкін додав, що пошкоджені 20 багатоповерхівок, три адмінбудівлі, інфраструктурний об’єкт і 20 автомобілів.

За інформацією Краматорської міської ради, під час додаткового огляду вибухотехнічна служба встановила, що вранці російські війська вдарили по центру міста ОДАБ-1500.

Раніше стало відомо, що російські військові близько 5:00 8 лютого скинули авіабомбу ФАБ-250 по житлових кварталах Краматорська, повідомила Донецька обласна прокуратура. Спочатку було відомо про одну загиблу людину і троє поранених.

«Засіб ураження поцілив поруч із багатоквартирним житловим будинком. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримала 77-річна пенсіонерка. Також дістали осколкових поранень, мінно-вибухової травми, контузії й різаних ран троє чоловіків 40, 46 й 48 років. Постраждалим надано медичну допомогу. На місці влучання пошкоджено 11 багатоквартирних будинків і автомобілі», – вказано в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.